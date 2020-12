Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.842,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.Lopeggiora, toccando i +115 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,52%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,80%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,76%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,97%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 23.623 punti, in calo dello 0,97%.In lieve ribasso il(-0,66%); senza direzione il(+0,2%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,90%) e(+0,76%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,10%),(-1,89%) e(-1,72%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,41%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,72%.In luce, con un ampio progresso dell'1,48%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,28%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,54%.Affonda, con un ribasso del 3,30%.Crolla, con una flessione del 2,51%.del FTSE MidCap,(+3,38%),(+1,72%),(+1,60%) e(+1,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,74%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,78%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,63%.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,3%; preced. -0,2%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,8%; preced. -0,8%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -4,3%; preced. -4,9%).