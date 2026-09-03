Piazza Affari in rialzo con il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Piazza Affari e le altre principali borse europee. A Wall Street, l' S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo in scia ai segnali incoraggianti in tema di politica monetaria.



Il sentiment beneficia in particolare delle parole del funzionario della Federal Reserve, Christopher Waller, secondo il quale "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione. Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale".



Waller ha comunque avvertito che "se l'inflazione dovesse aumentare vertiginosamente, prenderei in considerazione un rialzo dei tassi".



Sono attesi ulteriori segnali dal report occupazionale USA che verrà diffuso domani, in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre prossimi.



Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,162. Pioggia di acquisti sull' oro , che sta portando a casa un guadagno del 2,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 92,09 dollari per barile.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +81 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,16%.



Tra gli indici di Eurolandia piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,41%, composta Londra , che cresce di un modesto +0,51%, e tentenna Parigi , che cede lo 0,21%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,53%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 54.661 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,29%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Lottomatica , con una marcata risalita del 5,42%.



Sostenuta Stellantis , con un discreto guadagno del 3,22%.



Buoni spunti su Telecom Italia , che mostra un ampio vantaggio del 2,97%.



Ben impostata Azimut , che mostra un incremento del 2,90%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli , che prosegue le contrattazioni a -2,43%.



Preda dei venditori Leonardo , con un decremento dell'1,77%.



Si concentrano le vendite su Amplifon , che soffre un calo dell'1,74%.



Vendite su Campari , che registra un ribasso dell'1,52%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cementir (+2,21%), Webuild (+2,16%), SOL (+2,13%) e Banco Desio (+2,13%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intercos , che ottiene -8,70%.



Pessima performance per Danieli , che registra un ribasso del 7,97%.



Sessione nera per Ferretti , che lascia sul tappeto una perdita del 3,84%.



Seduta negativa per Ferragamo , che mostra una perdita del 3,70%.

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