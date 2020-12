Lombardia, Gruppo CDP: mobilitati oltre 4 miliardi per Imprese ed Enti territorio

(Teleborsa) - Negli ultimi due anni, ilNell'ultimo biennio nei confronti degli enti lombardi sono state mobilitate risorse per più di, di cui oltreversoNel 2020 gli, generando - nello stesso anno - circa 71 milioni di euro di risparmi. Sempre nel 2020, sono stati firmati quattro protocolli per servizi di consulenza.con la Regione Lombardia, con la Città Metropolitana di Milano e con la Provincia di Monza e Brianza per lo sviluppo di interventi straordinari di ristrutturazione, efficientamento energetico e realizzazione di plessi scolastici ed un quarto sul trasporto pubblico locale firmato con la società Tramvie Elettriche Bergamasche, promuovendo così le iniziative volte allo sviluppo urbano sostenibile ed il potenziamento del sistema infrastrutturale.Dal 2019 a oggi,di risorse erogate destinati a supportare progetti di innovazione e crescita e offrire un sostegno nel periodo di crisi contingente. Nello specifico, sono stati erogati oltreper il tramite degli intermediari finanziari in favore di oltre 10.400 imprese comprese nel bacino territoriale dell'ufficio.Nel mese di dicembre 2019,, un programma da 100 milioni di euro di minibond a mercato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese lombarde che ha consentito di erogare ad oggi risorse per 32 milioni di euro.A febbraio 2020, CDP ha sottoscritto un(A.N.FI.R.) per lo sviluppo di potenziali collaborazioni con tutte le finanziarie regionali a supporto delle PMI.Ilgestito da CDP Investimenti SGR, è impegnato nella Città Metropolitana di Milano, quale investitore principale, in, tramite la raccolta di risorse per 1 miliardo di euro per la realizzazione di circa 7.500 unità residenziali e oltre 2.500 posti letto in residenze temporanee e universitarie.Nel 2019, le, solo a Milano ne sono stati aperti oltre 11.700. La raccolta complessiva delle famiglie lombarde in Buoni e Libretti a fine 2019 è stata di circa 37 miliardi euro. Per quanto riguarda i Buoni, sempre nel 2019, la raccolta lorda in Lombardia ha raggiunto 2,5 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. A Milano la raccolta è stata di 212 milioni di euro (+41% sul 2018).