Borse asiatiche in positivo. Tokyo chiude in rialzo

(Teleborsa) - Giornata positiva per i mercati asiatici, che continuano a scommettere sul successo dei vaccini anti-Covid e sull'arrivo di un nuovo piano di stimoli in USA, mentre si attendono le decisioni della Fed stasera.Il listino dimostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,36%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,35%. Bene anche(+0,44%).Più caute le borse cinesi conche lima lo 0,01% ecede lo 0,35%. Più forza perche mette a segno un bel progresso dell'1,68%.Fra le borse che chiuderanno più tardi la giornata è in denaro(+0,93%), assieme a(+1,59%),(+0,49%) e(+ 0,62%). In controtrend(-0,33%).Poco sopra la parità(+0,48%); come pure, sale(+0,73%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,08%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%.Il rendimento dell'scambia allo 0,00%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,30%.