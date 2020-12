Sul sito delle Gallerie d'Italia un tour virtuale della mostra su Tiepolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Leriaprono virtualmente le porte del museo grazie a un 3D virtual tour, realizzato in collaborazione con, che consente di vivere online l’esposizione “Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa”, chiusa pochi giorni dopo l’inaugurazione in ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.È quanto si legge in una nota diffusa da, proprietaria del. Dal sito di Gallerie d’Italia è ora possibile visitare virtualmente la mostra e soffermarsi su tutte le opere presenti nel percorso espositivo.Laè arricchita da alcuni video di approfondimento su un nucleo selezionato di opere e integrata da un’innovativa esperienza audio immersiva grazie alla quale, attraverso la voce di Giandomenico Tiepolo, si possono scoprire la vita e le più significative opere in mostra del genio settecentesco.