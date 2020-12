USA, Congresso approva pacchetto di aiuti economici da 892 miliardi

(Teleborsa) - Dopo l'accordo trovato ieri , ilha ufficialmente, mettendo fine ai negoziati tra Democratici e Repubblicani durati mesi. Il pacchetto è ildegli Stati Uniti, dietro soltanto a quello da 2,3 trilioni di dollari approvato a marzo.Entrambe le camere hanno lavorato fino a notte fonda per approvare il disegno di legge, che: il pacchetto di aiuti per contrastare la crisi da coronavirus è stato. La Camera dei Rappresentanti lo ha approvato per primo e poi il Senato con un voto bipartisan di 92-6. Il segretario al Tesoroha detto che centinaia di dollari in pagamenti diretti potrebbero iniziare aLa presidente della Camera, la democratica, ha affermato di sostenere la proposta di legge anche see ha detto che il suo partito proverà a ottenerli una volta che Joe Biden entrerà in carica. Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano, si è intestato la vittoria dei negoziati con i Democratici, essendo riuscito a strappare un accordo a una cifra molto inferiore rispetto al pacchetto da 3 trilioni proposto dai Democratici a luglio. "Pochi giorni fa, con un nuovo presidente eletto del proprio partito, tutto è cambiato - ha detto McConnell - I democratici improvvisamente si sono allineati alla nostra posizione: trovare terreno comune, fare un pacchetto su cui siamo d'accordo e immettere subito aiuti nell'economia".Il provvedimento darà. Previsti più di, un programma di prestito federale per le piccole imprese che è scaduto durante l'estate. Il programma sarebbe anche ampliato a beneficio delle organizzazioni non profit, i giornali locali e le emittenti radiofoniche e televisive e stanzierebbe 15 miliardi di dollari per luoghi di spettacolo, cinema indipendenti e altre istituzioni culturali.Il testo finale include 69 miliardi di dollari per lacontro il coronavirus e oltre 22 miliardi di dollari per gli Stati per condurre test, tracciamento e programmi di mitigazione del coronavirus. Fornirà inoltre 13 miliardi di dollari in maggiore, 7 miliardi di dollari per l'accesso alla, 45 miliardi di dollari per le aziende deie 25 miliardi di dollari in aiuti per gliPrevisti anche 8, di cui circa 54 miliardi destinati alle scuole primarie e secondarie della nazione e 22,7 miliardi a college e università. I governatori potrebbero ricevere 4,1 miliardi di dollari con un altro provvedimento, 2,75 miliardi dei quali sarebbero riservati a sostenere le scuole private e parrocchiali, dopo che i Democratici hanno combattuto per garantire che i fondi non sarebbero stati utilizzati per le scuole private.