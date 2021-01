"Grano Armando Zero Residui", CDP con Iccrea BancaImpresa e Mipaaf protagonisti del nuovo contratto di filiera

(Teleborsa) -e il– concome banca autorizzata del progetto e banca finanziatrice e altre 5 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo – hanno finalizzato undel IV Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto previsto dalhanno partecipato con una cui si sono aggiunti i. Il progetto, denominatoha un valore totale di. Il contratto di filiera è stato realizzato anche grazie al coinvolgimento di: BCC di Santeramo, BCC di Canosa, BCC di Capaccio, Paestum e Serino, BCC di Spinazzola e BCC di Gaudiano di Lavello.I principali obiettivi del progetto – spiega Cdp in una nota – riguardano il miglioramento del livello di competitività e la sostenibilità economica dei produttori agricoli di base, l'ammodernamento dei fattori di produzione della filiera, la maggior qualità e tracciabilità del prodotto finale e una reale. Al riguardo, sono previsti inoltre interventi mirati e finalizzati all'innovazione di processo e di prodotto, all'implementazione e al miglioramento delle attività di conservazione e stoccaggio e al rafforzamento dei legami in rete delle aziende agricole coinvolte. Il fine ultimo del contratto di filiera è la produzione, distribuzione e commercializzazione di unacioè un residuo inferiore alla soglia di 0,00001 g (zero tecnico).A beneficiare di questi finanziamenti sono le, dislocate tra. Aziende che hanno scelto di allinearsi ad un modello di filiera caratterizzato da una specializzazione tra le funzioni base di produzione, stoccaggio, trasformazione, e commercializzazione volto a massimizzare gli obiettivi di sviluppo che si sono prefissati."Prosegue l'impegno di Iccrea BancaImpresa nell'ambito dei contratti di filiera dove, anche in questa occasione, – commenta– abbiamo dato il nostro contributo allo sviluppo di un settore strategico e di profondo interesse. Con questa operazione vogliamo essere a sostegno di un prodotto che rappresenta un'eccellenza italiana, anche verso mercati internazionali, e allo stesso tempo rispetta dinamiche legate alla sostenibilità ambientale"."Riteniamo fondamentale sostenere le filiere del nostro Paese, in particolare nel settore agroalimentare, per continuare ad accompagnare la crescita delle eccellenze del Made in Italy nel mondo – ha dichiarato–. Con questa operazione confermiamo la nostra vicinanza al territorio e a quelle imprese che stanno dimostrando grande capacità di coniugare sostenibilità e tradizione, due leve fondamentali per proiettarsi con successo verso il futuro"."La firma di questo accordo con il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e con Cassa Depositi e Prestiti è un motivo in più di orgoglio per la nostra azienda, nell'anno in cui celebriamo i 10 anni dalla nascita della nostra filiera di grano duro – afferma–. L'unicità della Filiera Armando, basata su un contratto diretto tra le aziende agricole che ne fanno parte e il nostro pastificio, ci ha permesso negli anni di generare valore per il territorio, attraverso la produzione di una materia prima di altissima qualità. Un'ambizione che ci ha permesso di arrivare oggi a immettere sul mercato una pasta eccellente e anche priva di residui di pesticidi".