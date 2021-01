Il bitcoin sfonda quota 33mila dollari nel giorno del suo compleanno

(Teleborsa) - Continua la corsa al rialzo del: la criptomoneta ha sfondato quota 33mila dollari aggiornando in poche ore il precedente record che lo aveva portato a raggiungere la soglia dei 30mila dollari nella mattinata del 2 gennaio.La valuta digitale,e questo nuovo anno potrebbe fare da spartiacque consacrando la criptovaluta quale nuovo asset rifugio, in alternativa all'oro, in una fase in cui le