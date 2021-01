Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo che. Resta sempre sullo sfondo la, con i numeri dei contagi e dei decessi sempre più pesanti in tutto il mondo.Sul fronte macroeconomico, le richieste di sussidi alla disoccupazione scendono più delle attese. E' aumentato il deficit commerciale a novembre a 68,1 miliardi di dollari.

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

informatica

beni di consumo secondari

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

American Express

DOW

Coca Cola

3M

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Moderna

Lam Research

Tesla Motors

Nxp Semiconductors N V

Bed Bath & Beyond

Twenty-First Century Fox

FOX

Equinix

Sulle prime rilevazioni, ilmostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.780 punti. In rialzo il(+1,28%); con analoga direzione, sale l'(+0,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,56%),(+1,38%) e(+1,16%).Al top tra i(+3,23%),(+1,95%),(+1,68%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,17%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,58%.(+4,39%),(+3,61%),(+3,00%) e(+2,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.