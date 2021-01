Governo tra Recovery e crisi: tensione altissima Conte-IV

(Teleborsa) - Continua atracon ilche, con il passare delle ore e a suon di dichiarazioni, si fa sempre più concreto, anche se l'obiettivo dichiarato è provare fino all'ultimo aL'ultimaarriva dalla Ministra. "Il Premierdovrebbe prendere atto che questa esperienza è ale dire se siamo in grado tutti di ripartire", ha detto il Ministro delle Politiche agricole aggiungendo che". "Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico. OraIl"Noi stiamo facendo grande sforzo perchè per me il. Ora bisogna dire che cosa si vuole fare: Conte vuole misurarsi con la soluzione dei problemi allora non minacciasse di andare in Parlamento perchè in Parlamento bisogna andare, in Parlamento si va e si avanzano le proposte, se si ha il consenso si governo se no si passa la mano", ha aggiunto a Omnibus su La 7. "Noi parleremo con un documento in modo che nessuno possa ricostruire retroscenaIl Ministro e capodelegazione Iv al governo indica lada seguire: "SiQui nessuno è insostituibile, non lo sono io, non lo è Iv, non lo è neanche il presidente del Consiglio". Poi chiarisce: "Non è immaginabile un appoggio esterno di Iv, il punto è come si vuole rispondere all'emergenza. Anche ilha posto problemi..."Intanto, stando a quanto si apprende da fonti parlamentari. ladel Presidente del Consiglio con i capi delegazione, convocata per stasera alle 18 sul Recovery plan, è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza. Insieme aci saranno i due esponenti di ciascun partito delegati a seguire il piano. Questa mattina è arrivata la convocazione per la riunione, alla quale dovrebbero prendere parte anche i ministri, oltre al sottosegretario