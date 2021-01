Export, SACE sigla protocollo d’Intesa con Confcooperative

(Teleborsa) - Supportare l'internazionalizzazione e lo sviluppo delle cooperative associate. Questo l'obiettivo del. Tra gli strumenti oggetto dell'intesa, – spiega Sace in una nota – i principali servizi offerti da Sace a misura delle imprese associate a Confcooperative, quali la valutazione dei clienti esteri, l'assicurazione del credito a breve termine, lo sconto di fatture e cambiali, i servizi di recupero e ristrutturazione crediti. Ciascun prodotto verrà messo a disposizione delle cooperative a condizioni riservate, tenendo conto della dimensione, della propensione all'export e della tipologia di clienti di ciascuna."La contrazione dei consumi e della domanda interna spinge sempre più le imprese a individuare nell'export uno strumento di competitività imprenditoriale, oltre che di promozione dell’eccellenza Made in Italy – commenta–. L'auspicio è che il protocollo possa rappresentare un prezioso strumento di accompagnamento per le nostre associate nelle politiche di export e internazionalizzazione"."L'Export – sottolinea il– fa parte del dna di Sace da oltre quarant'anni: è un acceleratore di crescita per il nostro tessuto imprenditoriale, ha rappresentato un fattore di tenuta negli anni più avversi e sarà un elemento chiave su cui puntare anche nella ripartenza post-Covid, oggi quanto mai auspicata. Grazie a questo accordo abbiamo modo di aiutare le aziende cooperative ad approcciare con sicurezza i mercati esteri in un momento complesso come l'attuale, non solo con prodotti assicurativi ma anche con servizi di advisory istituzionale. Un'intesa che rafforza, quindi, la nostra vocazione: promuovere il Made in Italy nel mondo".Per garantire un continuo e proficuo confronto con le cooperative associate, Sace e Confcooperative organizzeranno periodiche occasioni di incontro con l'obiettivo sia di recepire feedback sulle necessità delle aziende, sia di offrire iniziative formative mirate. Una tra le attività previste è la partecipazione delle cooperative interessate al, modello formativo che combina strumenti online e tradizionali di formazione e successivo affiancamento nel percorso di internazionalizzazione, nell'ambito del quale potranno essere concordati e condivisi contenuti e focus geografici e avviate iniziative di promozione ad hoc sul territorio.Per facilitare l'accesso ai prodotti assicurativi di Sace, inoltre, – conclude la nota – gli associati potranno contare sul supporto di, la società di intermediazione identificata da Confcooperative a tale scopo.