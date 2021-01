Denaro su Citrix, mercato festeggia acquisto Wrike

Citrix Systems

Citrix Systems

Citrix Systems

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,86% sui valori precedenti.Il colosso dei desktop virtuali e del networking Citrix ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di Wrike, gigante del project management, per 2,25 miliardi di dollari in contanti. La fusione tra le due realtà genererà una potente piattaforma digitale di lavoro capace di fornire soluzioni competitive per la gestione e la collaborazione virtuale su progetti e iniziative professionali.L'operazione è finanziata da Citrix sia in contanti che a debito. Il board di Citrix e quello di Wrike hanno approvato l'accordo all'unanimità.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,72%, rispetto a +0,7% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 138,3 USD e primo supporto individuato a 131,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 144,8.