Sec, Biden sceglie Gary Gensler per guidare la SEC

(Teleborsa) - Altro passo cruciale per il nuovo Presidente americanoche ha scelto- Securities Exchange Commission, l'equivalente della Consob americana.Scelto, che è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission, l'Autorità che "vigila" sul mercato dei derivati, durante l'era Obama dal 2009 al 2014. Per l'altra Authority a protezione dei consumatori -- è stato nominatoGensler entrerà subito in carica mercoledì, dopo il Giuramento di Biden, mentre Chopra è un veterano dell'agenzia che andrà a presiedere, avendo già ricoperto la carica di vicedirettore.Nell'annunciare le nomine, Biden ha sottolineato che i due presidenti "saranno una parte cruciale della nostra agenda per costruire un futuro migliore" ed ha espresso fiducia che "apporteranno cambiamenti significativi e faranno compiere al Paese passi in avanti".