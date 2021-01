Stellantis, oggi l'esordio a Wall Street dopo il boom a Milano e Parigi

Stellantis

(Teleborsa) - Dopo l'ottimo registrato ieri sulle borse europee, chiudendoe su numeri analoghi a Parigi,è oggi pronta al(NYSE), ieri chiuso per il Martin Luther King Day. La campanella di Borsa a Wall Street precederà la conferenza stampa virtuale in cui l’amministratore delegatosi confronterà con i giornalisti sulle strategie di Stellantis.Tavares ieri ha affermato che la fusione aggiungerànel corso degli anni, grazie ai tagli dei costi previsti. "Posso dire che l'attenzione fin dal primo giorno sarà sulla creazione di valore, che è il risultato dell'implementazione di queste sinergie", ha detto ieri Tavares."Questodi negoziazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana segna l'inizio di un'era di straordinarie opportunità per il nostro gruppo, aveva commentatodella società. "Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui costruire qualcosa di veramente unico e grande", aveva aggiunto.L'analista di Intesa Sanpaolo Monica Bosio ha affermato di aspettarsi che i mercati inizieranno ad attribuire un prezzo più alto a Stellantis solo una volta che l’impatto delle strategie sarà visibile a partire dalla seconda metà 2021. "Tuttavia, anche escludendo le sinergie,diretti", ha scritto Bosio in una nota.Secondo Michael Dean, analista specializzato nel settore automotive di Bloomberg Intelligence, Stellantis dovrà comunque ", poiché ipotrebbero sostenere Chrysler rispetto a uno scenario più incerto per Peugeot in Europa". Secondo Dean, il CEO Tavares presenterà unnei primi 100 giorni dalla nascita di Stellantis.