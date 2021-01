Le borse europee chiudono in positivo spinte da insediamento Biden

S&P-500

Dea Capital

(Teleborsa) -, che accelerano nell'ultima parte della seduta, anche spinti dalla concomitante cerimonia di insediamento del presidente USA Joe Biden. La borsa di Milano è una delle migliori nel Vecchio Continente, chiudendo a +0,93%. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,211. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,41 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +114 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%.buona performance per, che cresce dello 0,77%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,53%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,93%, a 22.651 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 24.635 punti.Guadagni frazionali per il(+0,52%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,24%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,44%),(+2,06%) e(+1,84%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,04%),(-1,03%) e(-0,99%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,37%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,19%.Svettache segna un importante progresso del 3,43%.Vola, con una marcata risalita del 2,26%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+3,44%),(+2,49%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,56%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,18%.