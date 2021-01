Garanzia Italia, SACE: finanziamento da 24 milioni di euro per Industrie Saleri

(Teleborsa) -e un pool di banche costituito da– in qualità anche di Sace Agent -hanno sostenuto i piani di investimento diS.p.A. - azienda che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per il Thermal Management per il- attraverso un contratto di finanziamento di, assistita dalla Garanzia Italia – rilasciata digitalmente e in tempi brevi – nell’ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidità in conseguenza dell’emergenza COVID-19.Le risorse permetteranno di finanziare parte del piano di investimenti dei prossimi 3 anni destinato al rafforzamento del business del Gruppo specialmente nell’innovazione di prodotti e sistemi per ildestinati a soddisfare la crescente domanda di elettrificazione dei veicoli; investimenti negli impianti produttivi volti alla massimizzazione dell’efficienza produttiva attraverso la maggiore digitalizzazione dei dati ed infine investimenti volti alla sostenibilità ambientale del business.