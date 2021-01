ENI, il calendario finanziario del 2021

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) - Larende noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021 che riporta le date di diffusione dei risultati economico-finanziari e la politica dei dividendi per l'esercizio in corso. In particolare:CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2020 e previsione relativa all’ammontare del dividendo per l’esercizio 2020Appuntamento: Presentazione analistiCDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di esercizioCDA: Risultati del I trimestre 2021Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2020Saldo del dividendo del 2020 con pagamento il 26 maggio 2021CDA: Risultati del II trimestre 2021 e Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Appuntamento: Conference call: Previsione acconto dividendo per l'esercizio 2021CDA: Delibera acconto dividendo per l’esercizio 2021Acconto del dividendo 2021 con pagamento il 22 settembre 2021CDA: Risultati del III trimestre 2021