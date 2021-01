Borse europee chiudono in negativo per ritardi vaccini e restrizioni

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con gli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Bilancio negativo per la borsa americana, dove l'segna un calo dello 0,26%. A pesare sono iannunciati nellae le possibile nuovein Europa per l'aumentare dei casi.Lieve calo dell', che scende a quota 1,214. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.854,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,22 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +123 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,64%.crolla, con una flessione dell'1,66%, calo deciso per, che segna un -0,84%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,57%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,60%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 23.691 punti, ritracciando dell'1,53%.In rosso il(-1,43%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-1,25%).Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,27%),(-2,82%) e(-2,57%).di Milano, troviamo(+2,69%),(+1,67%),(+1,38%) e(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,02%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,16%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,49%.In caduta libera, che affonda del 5,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -5 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,98%.