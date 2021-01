Prysmian Group, lo stabilimento in Finlandia sarà il primo a emissioni zero

(Teleborsa) - Lo stabilimento di Pikkala (Finlandia) disarà il primo che la società leader nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni renderà a. Per Prysmian Group quello di Pikkala è uno stabilimento strategico in quanto centro di eccellenza nella produzione di cavi destinati a interconnessioni terrestri e sottomarine pera livello internazionale.Il 100% dell’energia utilizzata presso lo stabilimento di Pikkala sarà ottenuto da fonti rinnovabili certificate, secondo quanto annunciato oggi dalla società, e ildel sito ridurrà le emissioni annuali di CO2 grazie all'utilizzo di legno riciclato da varie fonti, incluse le bobine Prysmian impiegate per trasportare i cavi e ormai non più fruibili per uso industriale. I rilievi e i lavori di preparazione per il sistema di riscaldamento a biomasse inizieranno questo mese, mentre"Stiamo accelerando il nostro impegno verso la- ha dichiarato- Puntiamo a definire target science-based per ridurre le emissioni di CO2 e misureremo anche le emissioni della supply chain (Scope 3), oltre a quelle prodotte direttamente dal Gruppo. Allo stesso tempo intendiamo implementare nei nostri stabilimenti nuovi sistemi di energia circolare, come quello di Pikkala".Utilizzare energia rinnovabile a Pikkala permetterà a Prysmian Group di raggiungere diversi obiettivi inseriti nella Sustainability Scorecard per il 2022:, riciclare due terzi dei rifiuti generati e riutilizzare il 27% delle bobine. A partire dal 2020 e nei successivi tre anni Prysmiandella propria organizzazione e supply chain e accelerare lo sviluppo di tecnologie in cavo, asset e servizi all'avanguardia.