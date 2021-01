Recovery, Gualtieri: obiettivo è colmare rapidamente lacuna sulla governance

(Teleborsa) - "Con la Commissione europea c'è uno che è fondamentale per la buona riuscita del Recovery Plan italiano" mentre"l'obiettivo del governo è quello dirapidamente". È quello che avrebbe detto il ministro dell'Economianell'incontro di questa mattina cona Palazzo Chigi, un appuntamento fissato per illustrare il Recovery plan italiano ai vertici dell'associazione.Per quanto riguarda la governance, il Ministro avrebbe detto che "leda questo punto di vista, ma che l'obiettivo del governo è quello di colmare questa lacuna rapidamente".Gualtieri avrebbe cercato di rassicurare i rappresentati degli industriali sul fatto che l'Italia non è in ritardo sulla presentazione del piano, sottolineando che "ilsulla finalizzazione dei singoli progetti e del calendario di attuazione delle riforme è in corso" il che "riguarda peraltro tutti i paesi visto che" e che "su diverse componenti il riscontro della Commissione è positivo".Un punto centrale della discussione è stato quello su digitalizzazione e innovazione. Gualtieri avrebbe anche sottolineato "l, introdotta nella versione del piano approvata dal CDM ed apprezzata dal Presidente Bonomi, relativa all'uso di strumenti finanziari a leva per realizzaree favorire la mobilitazione degli investimenti privati in diversi ambiti auspicando un dialogo con le forze sociali sulla concreta finalizzazione di questi strumenti nei diversi ambiti di applicazione come filiere produttive strategiche e made in Italy, economia circolare e in altri ambiti".