Il calendario societario 2021 di Snam

società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale

Snam

(Teleborsa) - Laha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.ha inoltre reso noto che il Roadshow per l’illustrazione agli investitori istituzionali e agli analisti finanziari degli obiettivi aziendali stabiliti nel Piano Strategico 2021-2025, partirà dal mese di novembre 2021Acconto sul dividendo 2020 con pagamento il 20 gennaio 2021Assemblea: Assemblea straordinaria per l'approvazione di modifiche allo Statuto socialeCDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Proposta dividendo 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021; Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell'apertura di Piazza AffariAssemblea: Bilancio di esercizio 2020; Delibera destinazione utile dell’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 (unica convocazione)Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’AssembleaCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 12 maggio prima dell'apertura di Piazza AffariSaldo del dividendo 2020 con pagamento il 23 giugno 2021CDA: Relazione finanziaria al 30 giugno 2021Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Consiglio di Amministrazione e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggioCDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021 e delibera acconto dividendo 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 4 novembre prima dell'apertura di Piazza AffariCDA: Piano Strategico 2021-2025Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 25 novembre prima dell'apertura di Piazza Affari