In leggero rialzo le Borse europee, a Milano male Stellantis e Prysmian

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.
A Piazza Affari
continua la sua corsa Brunello Cucinelli
che nella serata di ieri ha alzato
la guidance
per il 2025 e ha annunciato l'avvi
o di un buyback
fino a un massimo di 100.000 azioni ordinarie. Recupera ancora anche Ferrari
dopo il tonfo di ieri. Performance molto negative invece per Stellantis
, che sembra pagare i timori relativi alla controversia aperta con il governo canadese
che potrebbe portare a ingenti multe per la decisione di frenare alcuni progetti nel Paese, e Prysmian
.
Sempre sul fronte societario, la Banca europea per gli investimenti
e STMicroelectronics hanno firmato
un accordo di finanziamento
da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Si tratta della prima tranche di una linea di un più ampio pacchetto di finanziamento da 1 miliardo di euro
recentemente approvato dalla BEI a favore di STMicroelectronics. Snam
ha invece sottoscritto un accordo
con Igneo Infrastructure Partners
per acquisire la partecipazione del 48,2% detenuta da quest’ultima in OLT – Offshore LNG Toscana
, che gestisce la FSRU Toscana al largo di Livorno
. Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione, comprensivo della quota di Igneo e della parte residua del finanziamento soci erogato da Igneo a OLT, ammonta a circa 126 milioni di euro
.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,172. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 57,73 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +75 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e giornata moderatamente positiva per Parigi
, che sale di un frazionale +0,32%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 46.250 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,25%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,03%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+3,05%), DiaSorin
(+2,19%), Interpump
(+1,90%) e Unicredit
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -3,20%.
Sotto pressione Prysmian
, con un forte ribasso del 3,08%.
Soffre STMicroelectronics
, che evidenzia una perdita dell'1,51%.
Tentenna Snam
, che cede l'1,25%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Cembre
(+2,51%), Ariston Holding
(+1,60%), doValue
(+1,42%) e ENAV
(+1,13%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -3,49%.
Preda dei venditori Avio
, con un decremento del 2,54%.
Si concentrano le vendite su Safilo
, che soffre un calo del 2,38%.
Vendite su Reply
, che registra un ribasso dell'1,79%.