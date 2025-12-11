Milano 14:06
In leggero rialzo le Borse europee, a Milano male Stellantis e Prysmian

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.

A Piazza Affari continua la sua corsa Brunello Cucinelli che nella serata di ieri ha alzato la guidance per il 2025 e ha annunciato l'avvio di un buyback fino a un massimo di 100.000 azioni ordinarie. Recupera ancora anche Ferrari dopo il tonfo di ieri. Performance molto negative invece per Stellantis, che sembra pagare i timori relativi alla controversia aperta con il governo canadese che potrebbe portare a ingenti multe per la decisione di frenare alcuni progetti nel Paese, e Prysmian.

Sempre sul fronte societario, la Banca europea per gli investimenti e STMicroelectronics hanno firmato un accordo di finanziamento da 500 milioni di euro per rafforzare la competitività e l'autonomia strategica dell'Europa. Si tratta della prima tranche di una linea di un più ampio pacchetto di finanziamento da 1 miliardo di euro recentemente approvato dalla BEI a favore di STMicroelectronics.

Snam ha invece sottoscritto un accordo con Igneo Infrastructure Partners per acquisire la partecipazione del 48,2% detenuta da quest’ultima in OLT – Offshore LNG Toscana, che gestisce la FSRU Toscana al largo di Livorno. Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione, comprensivo della quota di Igneo e della parte residua del finanziamento soci erogato da Igneo a OLT, ammonta a circa 126 milioni di euro.


Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,172. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 57,73 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +75 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,54%.

Tra i mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,32%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 46.250 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,25%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,03%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brunello Cucinelli (+3,05%), DiaSorin (+2,19%), Interpump (+1,90%) e Unicredit (+1,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis, che prosegue le contrattazioni a -3,20%.

Sotto pressione Prysmian, con un forte ribasso del 3,08%.

Soffre STMicroelectronics, che evidenzia una perdita dell'1,51%.

Tentenna Snam, che cede l'1,25%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cembre (+2,51%), Ariston Holding (+1,60%), doValue (+1,42%) e ENAV (+1,13%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power, che ottiene -3,49%.

Preda dei venditori Avio, con un decremento del 2,54%.

Si concentrano le vendite su Safilo, che soffre un calo del 2,38%.

Vendite su Reply, che registra un ribasso dell'1,79%.
