Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, dopo che Mario Draghi ha accettato, con riserva, l'incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.836,6 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,32%.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +105 punti base, con un forte calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,58%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,09%), che raggiunge i 22.528 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,08% avanza a quota 24.559 punti.(+3,95%),(+3,88%) e(+3,80%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,65%),(-1,34%) e(-0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 7,13%.Exploit di, che mostra un rialzo del 6,08%.Su di giri(+5,57%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,24%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,65%.scende dell'1,62%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Tra i(+4,73%),(+3,87%),(+3,54%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,15%.Calo deciso per, che segna un -1,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.