Apertura cauta in Europa, Piazza Affari sulla parità

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.Apertura all'insegna della cautela. L'incertezza generata dai negoziati trasui dazi frena gli investitori che guardano alla scadenza del 1° agosto fissata dal presidente Trump. L'Ue ha già fatto sapere che sta già studiandoda applicare nel caso non si raggiungesse un accordo con Washington.Intanto la Banca centrale europea (BCE) è pronta a prendere fiato giovedì dopo otto tagli consecutivi dei tassi di interesse, che hanno abbassato il costo del denaro di 200 punti base in poco più di un anno. Francoforte dovrebbe quindi mantenere - in modo poco sorprendente - invariata la sua, segnando una pausa - temporanea o meno - nel suo ciclo di allentamento, con la prospettiva dipiù elevati del previsto che complicano le previsioni su crescita e inflazione.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,169. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,74% e continua a trattare a 65,46 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +85 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,40%.tentenna, che cede lo 0,41%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,34%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.195 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 42.717 punti, sui livelli della vigilia.Pressoché invariato il(-0,13%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,03%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,55%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,09%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,39%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,86%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,67%.Tra i(+1,24%),(+1,22%),(+1,02%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,75%.