Seduta debole per le Borse europee. Stellantis inverte la rotta e chiude in rialzo

(Teleborsa) -, in una seduta senza grandi spunti e in attesa del prosieguo della reportistica societaria, che in settimana entra nel vivo anche in Europa.Intanto, il colosso dell'automotiveha pubblicato i dati preliminari per il primo semestre che indicano una perdita netta di 2,3 miliardi di euro e un calo del 6% delle consegne a livello mondiale per il secondo trimestre. Il titolo, in netta perdita in mattinata, ha incertito il suo corso ed ha terminato in rialzo, dopo che in conference call ilha detto che i numeri dei primi sei mesi "sono molto sotto il nostro potenziale" e soprattutto che la società "" per l'intero anno con i conti del prossimo 29 luglio.L'attenzione sarà rivolta anche alla. La banca, come ampiamente scontato dal mercato, dovrebbe tenere i tassi fermi al 2% ma potrebbe essere significativa la comunicazione che sceglierà Lagarde, a pochi giorni dalla scadenza del primo agosto per le tariffe statunitensi e le contromisure europee che potrebbero alterare il sentiero d'inflazione.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,171. L', in aumento (+1,38%), raggiunge 3.398 dollari l'oncia. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,85 dollari per barile, con un calo dello 0,72%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +84 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,36%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 42.697 punti. Leggermente negativo il(-0,62%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,23%).di Milano, troviamo(+1,54%),(+1,52%),(+1,17%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,66%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,40%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,59%),(+2,99%),(+2,13%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,35%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,94%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,71%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,60%.