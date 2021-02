Durante il caso GameStop i big di Wall Street si sono concetrati sui colossi tech

Facebook

(Teleborsa) - I grandi investitori statunitensi hannodurante la scorsa settimana, in concomitanza con la retail mania che ha spinto a livelli mai visti le quotazioni di GameStop e altri titoli molto shortati, secondo i dati di Bank of America."L'orientamento dei grandi clienti nelle ultime due settimane è stato inequivocabilmente quello di acquistare la)", ha detto a Reuters Michael Hartnett, capo stratega degli investimenti di BofA.Un altro trend osservato dagli analisti di Bank of America è il grande flusso verso titoli obbligazionari, visto anche l'impennata della volatilità che ha caratterizzato Wall Street nelle ultime due settimane. Ledurante la scorsa settimana, il massimo da quattro mesi a questa parte.Nelle azioni deisono affluiti 5,7 miliardi di dollari nella settimana fino a mercoledì, mentre l'ha attratto 2,8 miliardi di dollari nella settimana fino a mercoledì, ha segnalato BofA.