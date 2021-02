Draghi, Gentiloni: "farà accadere le cose giuste"

(Teleborsa) - "Sono sicuro cheuserà la suae la suaper far: lo ha dettoCommissario UE peralonline. L'ex Presidente dellabenissimo i colli dileinerenti a far avanzare le, ha osservato ancora.L'intervento dell'eurocommissario compare in un lungo articolo che nel titolo richiama una dichiarazione del capogruppo del Ppe all'Europarlamento, il tededsco Manfred Weber:. Nel testo il commissario Ue osserva che un futuro governo Draghi sarà molto diverso da quello che Monti guidò tra ilIl governo Monti ha operato in un periodo in cui i rendimenti del debito sovrano erano a livelli insostenibili e quando la Troika stava imponendo riforme impopolari.aveva unaquella dii sarà una missione volta adice Gentiloni, aggiungendo che è per questo che la leadership dell'ex Presidente Bce è cosi importante. "Anche se persistono alcuni dei problemi che esistevano 8 o 9 anni fa, ora c'è lalegato a una forte spinta alla crescita e alla ripresa, e non in quello di salvare il Paese dalla Troika", spiega il commissario Ue.E se passi avanti sono stati fatti sul fronte delle rbisogna fare i conti con la lentezza delladelle regole sulladice ancora Gentiloni. Secondo i dati del 2018 del Consiglio d'Europa, riporta FT, l'Italia ha uno dei sistemi giudiziari più lenti del continente. In Italia il tempo medio di una causa commerciale è di 514 giorni, uno dei peggiori in Europa. E proprio ilè uno dei mali peggiori che, secondo il quotidiano economico della Cuty, affligge lo Stivale tenendo alla larga molti investitori esteri. Il successo o il fallimento di Draghi nell'utilizzare le risorse del Recovery e nel fare le riforme, osserva il FT, "sarà cruciale non solo per ilma anche per la credibilità del piano economico