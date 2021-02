Banca Finnat alza velo su esercizio 2020 e piano al 2023

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2020 con unche cresce significativamente a 5,1 milioni dai 0,4 milioni del 31.12.2019.Il, pari a 68,2 milioni, risulta in aumento rispetto ai 67,7 milioni del 2019, calcolato al netto degli effetti derivanti dal conferimento del ramo d’azienda da parte della controllata Investire SGR a Redo SGR.Laè confermata da un Patrimonio netto di 222,3 milioni da 215,1 milioni al 31.12.2019. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato è pari ad 184,5 milioni (180,4 milioni al 31.12.2019), con un CET1 Capital Ratio consolidato del 34,9% (31,6% al 31.12.2019) calcolato in base alle disposizioni transitorie previste a seguito dell’entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9 e aderendo alla deroga concessa dal Regolamento EU 2020/873 (art. 473bis, paragrafo 7bis). Al netto di tali disposizioni transitorie, il CET 1 Capital Ratio consolidato sarebbe pari al 34,7%.Ledel Gruppo si attestano a 15,4 miliardi.Il CdA di Banca Finnat ha approvato anche il2021-2023 che prevede: una crescita dellasu clientela private, attraverso l’attività di sviluppo dell’attuale forza commerciale, pari complessivamente adentro il 2023; previsione di raccolta oltre 1 miliardo nel periodo di piano (2021-2023) da parte dei nuovi private bankers; crescita della raccolta indiretta 5,5 miliardi nel 2020 a 7,4 miliardi nel 2023 principalmente per effetto dello sviluppo della “raccolta di qualità”;del Gruppo da 15,4 miliardi nel 2020 a 18 miliardi nel 2023;superiore a 72 milioni a fine piano (2023);di Gruppo a 6 milioni a fine piano (2023);per un importo annuo almeno pari a 3,6 milioni (0,01 ad azione); ilcon un Cet1 ratio che si attesta, per tutto il periodo di piano, a