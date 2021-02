Twitter vola in borsa dopo aver battuto le aspettative su utili e ricavi

Twitter

(Teleborsa) - Ottima performance in borsa per, che scambia a 64,4 con un, grazie a utili e fatturato che hanno superato le aspettative degli analisti nell'ultimo trimestre. La società guidata da Jack Dorsey è uno dei pochi colossi tech in positivo, in una giornata in cui le vendite sui titoli tecnologici stanno facendo girare in negativo gli indici americani.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 67,63 e successiva a 72,52. Supporto a 62,74.Twitter ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 222 milioni e undal consensus. Il giro d'affari è salito del 28% a 1,29 miliardi oltre gli 1,10 miliardi stimati dal mercato. Twitter ha concluso il quarto trimestre del 2020 con 192 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita del 72% su base annua, ma al di sotto del target indicato dagli analisti (194 milioni)."Siamo unache è ovviamente molto", ha detto durante una call con gli analisti il CEO Jack Dorsey, riferendosi alla chiusura del profilo di. Quando gli è stata poi posta una domanda simile sul tema, Dorsey ha ribadito che l'80% degli utenti di Twitter è al di fuori degli Stati Uniti e che la piattaforma ha "un servizio globale" e che non dipende "solo dalle notizie e dalla politica".