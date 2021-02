Cina-Usa, nel primo colloquio telefonico Biden-Xi Jinping meno economia e più diritti umani

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri si è svolto il primo colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Unitie il presidente cinese. A catturare l'interesse nella telefonata però non ci sono stati i soliti temi economici: il presidente americano ha infatti espresso soprattutto le proprie preoccupazioni nel campo deie nelle manovre espansive di Pechino soprattutto versoSecondo quanto ha riportato il Washington Post, Biden – pur non volendo proseguire sulla strada dellatracciata dalla precedente amministrazione – non ha intenzione al momento di allentare icommerciali per i beni provenienti dalla Cina. La politica commerciale americana non ha trovato quindi ampio spazio nella comunicazione ufficiale della Casa Bianca che invece ha sottolineato la sua preoccupazione "per lecoercitive e sleali di Pechino".Più diretta invece la condanna per le violazioni deinella regione delloe per la repressione nella città di, così come più espliciti sono stati i riferimenti all'espansionismo cinese con il riferimento alle "azioni sempre più assertive nella regione", in particolare nei confronti die in generale nell'Indo-Pacifico."I due leader hanno anche scambiato opinioni sulla lotta alla pandemiae sulle sfide condivise della sicurezza sanitaria globale, dei cambiamenti climatici e della prevenzione della proliferazione delle armi. Il presidente Biden si è impegnato a perseguire impegni pratici e orientati ai risultati quando promuove gli interessi del popolo americano e quelli dei nostri alleati", si legge nella nota diramata dalla Casa Bianca.Taiwan, Hong Kong e Xinjiang sono "che riguardano lae l'integrità territoriale della Cina". La risposta del presidente cinese Xi Jinping è stata molto chiara secondo quanto ha riferito neldella telefonata il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo. "Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali della Cina e affrontare tali questioni con prudenza", ha aggiunto il quotidiano diretta espressione del Partito Comunista cinese.