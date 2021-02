Disney, ricavi in calo nel timestre ma gli abbonati continuano ad aumentare

Disney

(Teleborsa) -ha registrato unnel suo primo trimestre fiscale, ma inferiore rispetto alle attese, grazie soprattutto alla rapida crescita dell'attività di streaming con Disney+. Le entrate complessive sono scese a 16,25 miliardi di dollari da 20,86 miliardi, con un, ma la cifra è superiore alla stima degli analisti di 15,93 miliardi di dollari. Ia 29 milioni di euro nel trimestre, unrispetto ai 2,1 miliardi dello scorso anno.Gli abbonati complessivi alla piattaforma di streaming, che include oltre a Disney+ anche Hulu, Hotstar e ESPN+, sono saliti a 146 milioni. In particolare,, passando da 26,5 milioni a fine 2019 a 94,9 milioni a inizio 2021. Gli abbonati a ESPN sono aumentati dell'83% a 12,1 milioni e quelli a Hulu del 30% a 39,4 milioni."Riteniamo che le azioni strategiche che stiamo intraprendendo peralimenteranno la nostra crescita e aumenteranno il valore per gli azionisti, come dimostrato dagli oltre 146 milioni di abbonamenti totali attraverso i nostri servizi di streaming alla fine del trimestre", ha affermato l'