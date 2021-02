Nexi tra le migliori blue chips grazie a conti e outlook

Nexi

gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

FTSE MIB

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,26%, alla luce dei risultati 2020 e delle prospettive per il 2021 annunciati la vigilia. Nexi ha anche fornito un aggiornamento sui, indicando che "prosegue secondo i piani il percorso di creazione del campione europeo dei pagamenti digitali".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 16,49 Euro. Primo supporto a 15,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,6.