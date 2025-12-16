Piazza Affari tonica in un'Europa cauta, focus su difesa e lavoro Usa

(Teleborsa) - All'insegna della prudenza
il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.
In attesa dei dati sul mercato del lavoro
negli Usa, prosegue anche oggi la discesa dei titoli della difesa
mentre sembra sempre più vicino un accordo di pace
sull'Ucraina
dopo l'impegno legale e politico degli Stati Uniti per proteggere il Paese. Aperture da Kiev, c'è fiducia anche da parte dei Paesi europei, con il cancelliere tedesco Frederich Merz
che ha sottolineato che al momento un'intesa entro Natale dipende solo dalla Russia
.
Sul fronte societario, gli analisti abbassano il target price
su Ferrari
che ha aperto in leggero ribasso. Citigroup
ha deciso di tagliare il target price
di Nexi
, Unicredit
invece è stata promossa
a Overweight da KBW
.
Fuori dal listino principale, Maire ha ottenuto
, attraverso NextChem
, una commessa dalla tedesca Röhm
per uno studio di fattibilità per un impianto di riciclo chimico degli scarti di polimetilmetacrilato in Germania, mentre Fincantieri ha deciso
di concedere una proroga della scadenza di un finanziamento a favore di VC Ship Four
, società controllata da Virgin Cruises Intermediate
, per una nave
consegnata a fine 2023.
Infine, Banco BPM ha deciso
di esercitare il diritto di rimborso anticipato
del prestito subordinato Tier 2 da 350 milioni di euro
, emesso il 14 dicembre 2020 con scadenza gennaio 2031 e callable a gennaio 2026.
Sul fronte macroeconomico
, tornano ad aumentare
i disoccupati
richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito
: a novembre sono risultati in salita di 20.100 unità, dopo aver riportato un calo di 3.900 unità a ottobre (rivisto da un preliminare di +29.000). Il dato è stato pubblicato dall'Office for National Statistics
(ONS).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,09%) si attesta su 56,2 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +73 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,52%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sottotono Francoforte
che mostra una limatura dello 0,40%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio Parigi
, che negozia con un +0,05%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.932 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,52%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,23%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, denaro su Moncler
, che registra un rialzo dell'1,77%.
Bilancio decisamente positivo per Banca MPS
, che vanta un progresso dell'1,73%.
Buona performance per Unicredit
, che cresce dell'1,61%. Stellantis
avanza dell'1,11%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -3,57%.
Sotto pressione STMicroelectronics
, che accusa un calo del 2,00%.
Deludente Nexi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Campari
, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ferragamo
(+1,18%), Alerion Clean Power
(+1,01%), OVS
(+0,84%) e Zignago Vetro
(+0,81%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -6,28%.
Scivola Avio
, con un netto svantaggio del 2,14%.
In rosso Technoprobe
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,07%.
Spicca la prestazione negativa di GVS
, che scende dell'1,59%.