Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 17:57
24.838 -0,14%
Dow Jones 17:57
46.881 +0,93%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Punta al rialzo la performance dei mercati europei

A Milano volano Buzzi e Nexi

(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dove si è messa in evidenza Nexi spinta dalle voci che vorrebbero un maggior coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti nel capitale, con l'acquisizione di alcune quote dai fondi che le permetterebbe di diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,29%.

L'Euro / dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Sul fronte macroeconomico, economia stagnante come da attese in Germania nel terzo trimestre del 2025. Secondo quanto indicato dalla lettura definitiva, diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco, il PIL del 3° trimestre evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus.
Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.140,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,55 dollari per barile, in netto calo del 2,19%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,97%, Londra avanza dello 0,78%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,83%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 42.699 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.339 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Buzzi che mostra un +6,08%.

Denaro su Nexi, che registra un rialzo del 4,89%.

Bene Banca MPS che sale del 3,64%.

Bilancio decisamente positivo per Stellantis, che vanta un progresso del 3,40%.

Dal lato dei ribassi, debole Enel che ha terminato le contrattazioni a -0,94%.

Giù anche Hera -0,88% e Ferrari -0,86%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Pharmanutra (+5,14%), Comer Industries (+4,28%), El.En (+3,58%) e Banca Ifis (+3,25%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus, che ha chiuso a -3,44%.

E Intercos -2,88%.
