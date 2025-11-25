Punta al rialzo la performance dei mercati europei

Nexi

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dove si è messa in evidenzaspinta dalle voci che vorrebbero un maggior coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti nel capitale, con l'acquisizione di alcune quote dai fondi che le permetterebbe di diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,29%.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Sul fronte macroeconomico, economia stagnante come da attese in Germania nel terzo trimestre del 2025. Secondo quanto indicato dalla lettura definitiva, diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco, il PIL del 3° trimestre evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.140,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,55 dollari per barile, in netto calo del 2,19%.Aumenta di poco lo, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,97%,avanza dello 0,78%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,83%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 42.699 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.339 punti.Tra lea grande capitalizzazione, volache mostra un +6,08%.Denaro su, che registra un rialzo del 4,89%.Beneche sale del 3,64%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,40%.Dal lato dei ribassi, deboleche ha terminato le contrattazioni a -0,94%.Giù anche-0,88% e-0,86%.di Milano,(+5,14%),(+4,28%),(+3,58%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,44%.-2,88%.