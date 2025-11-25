Punta al rialzo la performance dei mercati europei

(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dove si è messa in evidenza Nexi
spinta dalle voci che vorrebbero un maggior coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti nel capitale, con l'acquisizione di alcune quote dai fondi che le permetterebbe di diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500
che registra una plusvalenza dello 0,29%.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Sul fronte macroeconomico, economia stagnante come da attese in Germania nel terzo trimestre del 2025. Secondo quanto indicato dalla lettura definitiva, diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco, il PIL del 3° trimestre evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus.
Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.140,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 57,55 dollari per barile, in netto calo del 2,19%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,97%, Londra
avanza dello 0,78%, e si muove in territorio positivo Parigi
, mostrando un incremento dello 0,83%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
ha terminato la giornata con un aumento dello 0,95%, a 42.699 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 45.339 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, vola Buzzi
che mostra un +6,08%.
Denaro su Nexi
, che registra un rialzo del 4,89%.
Bene Banca MPS
che sale del 3,64%.
Bilancio decisamente positivo per Stellantis
, che vanta un progresso del 3,40%.
Dal lato dei ribassi, debole Enel
che ha terminato le contrattazioni a -0,94%.
Giù anche Hera
-0,88% e Ferrari
-0,86%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Pharmanutra
(+5,14%), Comer Industries
(+4,28%), El.En
(+3,58%) e Banca Ifis
(+3,25%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus
, che ha chiuso a -3,44%.
E Intercos
-2,88%.