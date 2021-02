A2A acquista 17 impianti fotovoltaici per 205 milioni di euro

A2A

(Teleborsa) - La multi-utility italianaha siglato un accordo vincolante per l', con una potenza nominale di 173 MW, attualmente gestiti da(del gruppo britannico Octopus Investments). L'asset è il più grande portafoglio, senza incentivi GSE, di impianti in Italia, di cui 9 localizzati nel Lazio e 8 in Sardegna. Il corrispettivo è di, cui corrisponde un equity IRR di circa il 6%."Questa operazione rappresenta ilpresentato a fine gennaio - ha dichiarato, amministratore delegato di A2A - Con l’acquisizione di questi 17 impianti consolidiamo la posizione di secondo operatore nelle rinnovabili per capacità installata in Italia e incrementiamo la quantità di energia green a disposizione dei clienti".Gli impianti potranno garantire un aumento della capacità installata che permetterà di produrre a regime circa 420 GWh all’anno di energia green pari al consumo annuo di circa 200.000 clienti residenziali, consentendo di(nell’intero ciclo di vita degli impianti).Grazie a questa acquisizione, che è soggetta all'applicazione del, A2A raggiunge: gli asset di Octopus si aggiungono infatti al portafoglio fotovoltaico di 111 MW già in possesso della multi-utility. La natura degli impianti acquisiti, sottolinea la società, "creano le condizioni per l’utilizzo, in un prossimo futuro, di tecnologie come lo storage e l’idrogeno".