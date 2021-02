Ford punta a vendere solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030

Ford

(Teleborsa) -ha annunciato oggi una nuova strategia per l'Europa, puntando alla completa elettrificazione della sua gamma entro la fine del decennio. La casa automobilistica statunitense si è impegnata a rendere il 100% della gamma dientro la metà del 2026, e completamente elettrica entro il 2030. L'intera gamma deiFord sarà invece completamente elettrica o ibrida plug-in entro il 2024, con l'obiettivo di avere due terzi delle vendite dei veicoli commerciale completamente elettriche o ibride plug-in entro il 2030.Per realizzare questi obiettivi, Fordper modernizzare il suo impianto di assemblaggio di veicoli a, in Germania, uno dei suoi più grandi centri nel Vecchio Continente e il quartier generale di Ford Europa. L'investimento trasformerà l'impianto esistente nel primo "Ford Cologne Electrification Center" per la produzione di veicoli elettrici.Gli annunci odierni seguono il ritorno al profitto dell'azienda in Europa nel quarto trimestre, e il già annunciato, il doppio dei precedenti piani. "Abbiamo ristrutturato con successo Ford Europa e siamo tornati alla redditività nel quarto trimestre del 2020 - ha affermato- Ora stiamo puntando in un futuro completamente elettrico in Europa con nuovi veicoli e un'esperienza cliente di prima classe". "Ci aspettiamo chee di rimanere sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di un margine EBIT del 6%", ha aggiunto.