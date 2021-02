Iervolino Entertainment, accordo con Universal Pictures per distribuzione del film Dakota

Iervolino Entertainment

Universal Pictures

(Teleborsa) -, società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e quotata sul mercato AIM Italia, ha firmato due accordi, rispettivamente con, storica casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense, e con la società di distribuzione, per laIervolino Entertainment acquisirà da WWPS i diritti di produzione del film mentre, ad eccezione dell’Italia e di altri territori (Canada, Stati Uniti e le compagnie aeree a livello mondiale) i cui diritti di distribuzione spetteranno invece a WWPS.Gli accordi con Universal e WWPS prevedono per Iervolino Entertainmentper un totale complessivo di. L'azienda stima che la produzione di Dakota, film diretto da Kirk Harris e scritto da Johnny Harrington, avrà inizio in primavera. Il film sarà girato tra l’Italia e Los Angeles, e verrà qualificato come, beneficiando così della normativa sul "Tax Credit".