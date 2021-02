Bitcoin, nuovo record: capitalizzazione di mercato da 1.000 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Continua a frantumare record il, la più popolare e valutata delle criptovalute. Oggi ha superato la soglia psicologica dei, secondo i dati di CoinMarketCap. La valutazione della crypto moneta ha inoltre superato i 54 mila dollari, continuando il rialzo ai massimi livelli di sempre.Il bitcoin occupa la maggiore fetta nell'intero settore delle criptovalute e non è nemmeno lontanamente comparabile con le altre. Pesa per il, anche se questa fetta è calata rispetto a valori comprese tra l'80 e il 90% di cinque anni fa, quando le valute digitali erano molto meno conosciute e scambiate. La seconda crypto valuta, l', ha una capitalizzazione che pesa il 13% di tutto il mercato, mentre tutte le altre principali monete sono sotto il 2%.Il bitcoin "ha iniziato a diventare così grande che probabilmente crea la propria domanda mentre le", ha scritto in una nota Jim Reid, analista di Deutsche Bank. "Ironia della sorte, si sta trasformando in un asset class credibile per molti, aumentando così tanto negli ultimi tempi e anche ottenendo un crescente consenso istituzionale", ha aggiunto.Intanto continuano i segnali di una maggiore accettazione del mondo delle criptovalute da parte della finanza mainstream. Ieri c'è stata la, sulla Borsa di Toronto, con scambi che si sono dimostrati subito notevoli , la principale piattaforma di quotazione e scambio di cryptovalute, si sta invece preparando alla quotazione a Wall Street, che secondo gli esperti potrebbe anche arrivare anche a 100 miliardi di dollari.

La corsa del bitcoin sopra i 50.000 dollari è stata sostenuta, nelle ultime settimane, dalle operazioni di grandi aziende come Tesla, che ha comprato 1,5 miliardi di dollari in criptovaluta, BNY Mellon, BlackRock e Mastercard. Soltanto pochi giorni fa MicroStrategy ha annunciato che intende raccogliere 600 milioni di dollari attraverso la vendita privata di obbligazioni convertibili per finanziare l'acquisto di bitcoin.