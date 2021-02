AbitareIn passerà al segmento STAR

Abitare In

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo immobiliare quotata sul mercato AIM Italia, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento didelle sue azionidel Mercato Telematico Azionario. L’efficacia del provvedimento di Borsa Italiana è subordinata però al deposito presso CONSOB del prospetto per l’ammissione a quotazione delle azioni.La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di AbitareIn su MTA, Segmento STAR, e la contestuale esclusione dalle negoziazioni sull’AIM Italia saranno stabilite da Borsa Italiana con apposito avviso.Nel processo di passaggio al segmento STAR AbitareIn è assistita da Emintad Italy in qualità di financial advisor, Intermonte nel ruolo di Sponsor, BDO in qualità di società di revisione e consulente incaricato delle verifiche sul Sistema di Controllo di Gestione e sul Business Plan.