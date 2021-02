Future USA negativi su prospettive inflazione

Apple

(Teleborsa) - Inegli scambi pre-apertura di Wall Street. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally delle materie prime e messo in allarme gli investitori per laC'è anche attesa per il discorso davanti al Congresso di, capo della Federal Reserve, che in settimana dovrebbe confermare la politica monetaria accomodante della FED.Si preannuncia quindi un apertura in calo per i listini americani. Il contratto sulperde lo 0,61% a 31.243 punti, quello sullocala dello 0,78% a 3.872 punti, mentre ilperde l'1,24% a 13.409 punti.I titoli tecnologici continuano a perdere terreno: le azioni distanno perdendo tra l'1% e il 2,9% negli scambi pre-apertura di Wall Street.