USA, fiducia consumatori febbraio sale a 91,3 punti

(Teleborsa) - Si rafforza laa febbraio. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un rialzo dell'indice arispetto agli 88,9 punti del mese di gennaio (rivisti da un preliminare 89,3). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 90.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di famiglie americane ed è condotto per il Conference Board da Nielsen."In particolare, le intenzioni di andare vacanza, in particolare i piani di, hanno visto un aumento questo mese e sono destinate a migliorare ulteriormente con l'espansione della campagna di vaccinazione", ha affermato Lynn Franco, direttore senior degli indicatori economici presso The Conference Board.