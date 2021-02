Wall Street in recupero ma ancora negativa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni di consumo secondari

informatica

materiali

Walt Disney

Procter & Gamble

Visa

Verizon Communication

Home Depot

Apple

Walgreens Boots Alliance

Wal-Mart

Wynn Resorts

Marriott International

Citrix Systems

Mondelez International

Discovery

Moderna

Baidu

Discovery

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.850 punti. Pesante il(-1,73%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,79%). Nonostante le parole del capo della FED, Jerome Powell, che ha confermato non ritenere opportuno cambiare l'attuale, il mercato americano continua a scambiare in perdita.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,75%) e(+0,69%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,79%),(-1,58%) e(-0,64%).del Dow Jones,(+2,59%),(+1,75%),(+1,56%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,91%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.(+4,50%),(+3,29%),(+1,93%) e(+1,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,55%.In caduta libera, che affonda dell'8,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,04 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 7,29%.