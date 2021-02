Coronavirus: in leggero aumento i casi accertati, balzo di positivi a Brescia

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622). Sale leggermente ila 4,82% (ieri 4,38%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.848.564.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 96.666 morti da inizio pandemia. In leggero aumento il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 11 in più, 2.157 totali), mentre cala quello deglicon sintomi, 78 in meno rispetto a ieri (sono 18.217 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(3.310) seguita da(2.185),(1.453),(1.427) e(1.188). Proprio in Lombardia non si arresta la crescita di nuovi casi della provincia di, da ieri in zona rossa: oggi sono stati registrati qui 901 casi (ieri erano stati 506), rendendola la provincia più colpita della Regione.