La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,35%, a 31.962 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,14% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.925 punti.Positivo il(+0,81%); come pure, in denaro l'(+1,04%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,64%),(+2,01%) e(+1,93%). Il settore, con il suo -1,15%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+8,24%),(+4,91%),(+3,70%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,68%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.Al top tra i, si posizionano(+7,62%),(+6,18%),(+6,09%) e(+5,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,62%.Sensibili perdite per, in calo del 5,77%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,24%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,2%; preced. 33,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 838K unità; preced. 861K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,2%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 9,9%; preced. 0,6%)15:45: PMI Chicago (atteso 61 punti; preced. 63,8 punti).