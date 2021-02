Recovery, upB: in Legge Bilancio misure aggiuntive per oltre 121 miliardi

(Teleborsa) - "Nell'impostazione dellasi è ipotizzato di utilizzare tutti i fondi messi a disposizione per l'Italia, stimati nel complesso pari a circa"e, in particolare, di usufruire diper misure aggiuntive nonchè di utilizzare la rimanente parte didi come prestiti "sostitutivi", ovvero per finanziare misure già presenti nella legislazione vigente".E' quanto si legge nel Focus curato dapubblicato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Nel passaggio dedicato al complesso dei fondi delviene chiarito che "il totale delle misure aggiuntive è composto dapermiliardi. Lei sono a loro volta suddivise tra quelle derivanti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and resilience facility, RRF) per 65,4 miliardi, dal programma ReactEU per 13,7 miliardi e da altri programmi perLa manovra - rileva ancora lo studio - "comporta une rispetto al tendenziale nel biennio 2021-22 rispettivamente di(pari in valore assoluto a 24,5 e 11,8 miliardi) e un miglioramento nel 2023 di 0,2 punti percentuali dipari in valore assoluto a 3,6 miliardi)".