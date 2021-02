Lavoro, Ministro Orlando convoca tavolo per riforma ammortizzatori

(Teleborsa) - Ilha convocato le, sabato 27 febbraio, per discutere una riforma degli. E' il primo tavolo del nuovo Ministro del Welfare dalla sua elezione e verte su un tema molto delicato, perché gli ammortizzatori chiamano in causa la fine del blocco dei licenziamenti che scadrà a marzo.Orlando parla di un confronto su un, che definisca le possibilifinalizzate alladelle procedure di attivazione e gestione degli ammortizzatori sociali."Questa riforma è l'intervento più urgente che il Governo Draghi deve mettere in campo. Senza una riforma che garantisca il sostegno al reddito a tutti i lavoratori che perderanno l'occupazione, non sarà possibile sbloccare i licenziamenti", commenta, responsabile Lavoro della segreteria del Pd, accogliendo l'annuncio del Ministro ed auspicando che "per ora" venga nuovamente prorogato il blocco dei licenziamenti e confermata la cassa Covid.Frattanto,ha chiesto al Ministro di definire il, quella per lae quella per ii. Le due commissioni si erano insediate con la Ministra Catalfo, ma i lavori erano stati sospesi a seguito della crisi di governo. I sindacati chiedono dunque di ripristinare un calendario con l'obiettivo di arrivare ad un primo documento alla fine di giugno su entrambe le questioni.