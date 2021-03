Klarna, nuovo round la rende la startup con maggior valutazione in Europa

(Teleborsa) -, startup fintech svedese che fornisce servizi finanziari online, ha chiuso undi dollari, che porta la sua valutazione complessiva a quota, rendendola l'impresa innovativa con la maggior valutazione in Europa. Il business principale della startup consiste nel gestire le richieste di pagamento dei negozi online e i pagamenti dei clienti, consentendo loro di dilazionare il pagamento gestendo tutto da un'app.Klarna aveva completato un round di finanziamento (da un gruppo di investitori guidati da Silver Lake) da 650 milioni di dollari a. Grazie ad esso era stata valutata 11 miliardi di dollari. Ciò significa che in soli sei mesi la valutazione della società è quasi triplicata. Klarna ha oltre 250.000 negozi partner, tra cui grandi catene come Macys, Etsy, Sephora, Ralph Lauren e Urban Outfitters."In Klarna, risolviamo i problemi: questo è il cuore di ciò che facciamo sia per i consumatori che per i rivenditori - ha commentatoO della startup - I consumatori vogliono prodotti trasparenti che li aiutino a fare operazioni bancarie, fare acquisti e pagare in un modo che rispecchia il modo in cui vivono le loro vite e non solo tramite modelli tradizionali obsoleti".Contestualmente all'annuncio del nuovo round (sottoscritto sia da investitori nuovi che già coinvolti), Klarna ha affernato che userà l'1% del capitale raccolto per una. Il progetto verrà lanciato il 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della terra.