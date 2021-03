Authority UE mercati supporta creazione di punto di accesso unico per informazioni finanziarie

(Teleborsa) - Laeuropea sta lavorando, e nel terzo trimestre 2021 dovrebbe adottare una proposta legislativa in questo senso, per la creazione di un(ESAP) allache riguardano le società del Vecchio Continente.Questa piattaforma, che ha ricevuto oggi anche il supporto dell'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), fornirà un accesso senza soluzione di continuità in tutta l'UE a tutte lepertinenti (comprese informazioni finanziarie e in materia di sostenibilità), comprese le imprese finanziarie.L'ESMA raccomanda un approccio graduale, che dovrebbe dare la priorità alle informazioni finanziarie e non finanziarie delle grandi società la società ad azionariato diffuso. "Un unico punto di accesso per le informazioni sulle società è una delle", ha dichiarato, presidente dell'Authority."L'ESMA sostiene pienamente l'ambizione di istituire l'ESAP in quantonelle società in tutta l'Unione europea e ridurrà i costi del capitale", ha aggiunto. L'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati è anche pronta ad assumere un ruolo centrale nella creazione e gestione dell'ESAP. L'ESMA ha comunque sottolineato di ritenere che i vantaggi dell'ESAP possano essere raccolti solo se le informazioni incluse nel database unico sono comparabili in termini di contenuto e resi in un formato strutturato e machine readable.