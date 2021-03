Borse europee in ordine sparso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

viaggi e intrattenimento

materie prime

sanitario

petrolio

chimico

utility

Buzzi Unicem

DiaSorin

Recordati

CNH Industrial

Atlantia

Saipem

ENI

Leonardo

Autogrill

Mutuionline

La Doria

Brunello Cucinelli

Fincantieri

GVS

Banca Ifis

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi con segni contrastanti, accusando le prese di beneficio seguite ai rialzi delle ultime sedute.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.721,4 dollari l'oncia., che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 60,21 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +102 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,69%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 25.253 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,95%),(+1,43%) e(+0,89%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,22%),(-0,63%) e(-0,54%).di Milano, troviamo(+1,83%),(+1,22%),(+0,97%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,85%),(+2,26%),(+2,24%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,72%.