Piaggio, Colaninno: "Secondo semestre molto positivo. Dati confermano efficacia risposta a pandemia"

Piaggio

(Teleborsa) -chiude il, 2020 conpari a 1.313,7 milioni di euro, in contrazione del 13,6% (-12,2% a cambi costanti) rispetto a 1.521,3 milioni di euro registrati nel 2019 "in conseguenza delche ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane in molte nazioni". Rispetto al secondo semestre 2019, il secondo semestre 2020 è incrementato dell’1,3%.Ilindustriale è stato pari a 372,4 milioni di euro, -18,8% (-18 % a cambi costanti) rispetto ai 458,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. L' Ebitda consolidato di 186,1 milioni di euro, in contrazione del 18,3% (188 milioni di euro, -17,5% a cambi costanti) rispetto ai 227,8 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. Il(Ebit) è stato pari a 70,9 milioni di euro, in flessione del 32,2% rispetto ai 104,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019.Ildel periodo è stato pari a 50,2 milioni di euro, in riduzione del 37,8% rispetto a 80,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. Le imposte di periodo sono state pari a 18,8 milioni di euro, con un’incidenza del 37,6% sul risultato ante imposte.Nel 2020 il Gruppo Piaggio ha consuntivato un(46,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019).L’al 31 dicembre 2020 risulta pari a 423,6 milioni di euro, in miglioramento per 125 milioni di euro rispetto ai 548,6 milioni di euro registrati lo scorso 31 marzo all’inizio del primo lockdown, per effetto del positivo andamento delle vendite registrato nel secondo semestre e dell’attenta gestione del capitale circolante. Rispetto al risultato consuntivato al 31 dicembre 2019 (429,7 milioni di euro), l’indebitamento finanziario netto è diminuito di 6,1 milioni di euro.(-3,7% rispetto a 399.600 al 31 dicembre 2019), per un fatturato netto di 1.040,9 milioni di euro (-1,3% rispetto ai 1.055,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019, -0,4% a cambi costanti). Il dato include anche i ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 119,4 milioni di euro."Il Gruppo Piaggio ha archiviato il 2020 con una, sia sui mercati europei, sia su quelli asiatici. Nel complesso i datiche ha colpito l’economia mondiale - ha dichiarato- sottolineando che: i ricavi sono incrementati dell’1,3%, l’Ebitda del 10,1%, il risultato operativo del 56,6%, e l’utile netto ha segnato un incremento dell’82,3%. Le vendite dei nostri scooter e moto nel mondo sono incrementate del 20,7%. Al contempo la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un’attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 125 milioni di euro negli ultimi 9 mesi del 2020”., lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all’acconto di 3,7 centesimi di euro pagato il 25.11.2020, data stacco cedola 23.11.2020), per un dividendo totale dell’esercizio 2020 di 6,3 centesimi di euro, pari a complessivi euro 22.498.864,04. La data di stacco della cedola n. 16 è il giorno 19.04.2021, record date 20.04.2021 e data di pagamento 21.04.2021.Quanto all'Piaggio fa sapere che ", mantenendo in essere tutte le misure necessarie a rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che dovessero ancora manifestarsi,".